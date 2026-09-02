Das einmotorige, mit zwei Personen besetzte Sportflugzeug war zuvor in Föhren gestartet. Dem erfahrenen Piloten gelang es, das Flugzeug ohne weitere Beschädigungen sicher zu landen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte dritte.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon: 06502 / 9157 0
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sportflugzeug muss auf Feld notlanden - niemand verletzt
Das einmotorige, mit zwei Personen besetzte Sportflugzeug war zuvor in Föhren gestartet. Dem erfahrenen Piloten gelang es, das Flugzeug ohne weitere Beschädigungen sicher zu landen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte dritte.