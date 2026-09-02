Schweich
Sportflugzeug muss auf Feld notlanden - niemand verletzt
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Mittwoch, dem 02.09.2026, gegen 15:30 Uhr, musste ein Sportflugzeug aufgrund eines plötzlichen Motorausfalls auf einem Feld neben der L 141 zwischen Schweich und Bekond notlanden.

Das einmotorige, mit zwei Personen besetzte Sportflugzeug war zuvor in Föhren gestartet. Dem erfahrenen Piloten gelang es, das Flugzeug ohne weitere Beschädigungen sicher zu landen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte dritte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon: 06502 / 9157 0
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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