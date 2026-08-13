Thalfang/Dhronecken
Spiegelunfall mit anschließender Flucht
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Donnerstag, 13.08.2026, kam es gegen 18:40 Uhr auf der K107 zwischen Thalfang und Dhronecken zu einem Spiegelunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Lesezeit 1 Minute

Ein PKW befuhr die K107 aus Richtung Thalfang kommend in Fahrtrichtung Dhronecken. Ein Gespann bestehend aus Traktor/Fendt) und grün/rotem Anhänger in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund der Breite und des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kollidierte der Anhänger mit dem Außenspiegel des PKWs. Vermutlich bemerkte der Traktorfahrer aufgrund der Größe seines Gespannes den Unfall nicht und setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben.

Mögliche Zeugen oder auch der Traktorfahrer melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
06533-93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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