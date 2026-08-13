Spiegelunfall mit anschließender Flucht

Ein PKW befuhr die K107 aus Richtung Thalfang kommend in Fahrtrichtung Dhronecken. Ein Gespann bestehend aus Traktor/Fendt) und grün/rotem Anhänger in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund der Breite und des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kollidierte der Anhänger mit dem Außenspiegel des PKWs. Vermutlich bemerkte der Traktorfahrer aufgrund der Größe seines Gespannes den Unfall nicht und setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben.



Mögliche Zeugen oder auch der Traktorfahrer melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

06533-93740





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