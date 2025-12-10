Spiegelkollision im Begegnungsverkehr

Dabei befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K 119 von Schloßheck kommend in Fahrtrichtung Lünebach. Es kam zu einer Kollision zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge auf der Fahrerseite.

Einer der Unfallbeteiligten setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei den Fahrzeugen der Unfallbeteiligten handelt es sich um einen Opel Grandland X und einen Peugeot Boxer. Da zum Unfallzeitpunkt Zeugen hinter den Fahrzeugen waren, bittet die Polizei Prüm darum, dass sich Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, bei der Polizei melden.



