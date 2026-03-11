Spendenbox von Friedhof entwendet

In der Zeit vom 09.03.2026, 14:30 Uhr bis 10.03.2026, 08:30 Uhr kam es auf dem Friedhof Kastel-Staadt zu einem Diebstahl.

Eine Spendenbox, welche an einer im Boden verankerten Eisenstange befestigt war, wurde entwendet. Hierzu wurde durch den unbekannten Täter die Stange abgeschnitten und ebenfalls mitgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.



