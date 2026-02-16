So zeigten die Beamtinnen und Beamten polizeiliche Präsenz in Hetzerath, Bruch, Burg, Platten und der Stadt Wittlich.
Die Sicherheitskonzepte und Absperrungen funktionierten.
Insgesamt feierten an diesem Sonntag mehrere tausend Menschen bei kühlen Temperaturen die Umzüge.
Es wurde eine ausgelassene und friedliche Stimmung festgestellt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
sonntägliche Fastnachtsumzüge
