sonntägliche Fastnachtsumzüge

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) - Am 15.02.2026 begleiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren und den Ordnungsämtern die sonntäglichen Fastnachtsumzüge an diesem Karnevalswochenende.





So zeigten die Beamtinnen und Beamten polizeiliche Präsenz in Hetzerath, Bruch, Burg, Platten und der Stadt Wittlich.



Die Sicherheitskonzepte und Absperrungen funktionierten.



Insgesamt feierten an diesem Sonntag mehrere tausend Menschen bei kühlen Temperaturen die Umzüge.



Es wurde eine ausgelassene und friedliche Stimmung festgestellt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell