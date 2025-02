Sonderkontrolle mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Gegen 17:25 Uhr wurde in der Kurfürstenstraße in Wittlich ein 37-Jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser zeigte drogentypische Auffallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Dem 37-Jährigen wurde im Krankenhaus in Wittlich eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Gegen 21:40 Uhr wurde in der Justus-Von-Liebig-Straße in Wittlich ein 36-jähriger E-Scooterfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch dieser zeigte drogentypische Auffallerscheinungen. Der 36-Jährige räumte den Konsum von Marihuana ein. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte bei dem 36-Jährigen ein Springmesser aufgefunden werden. Das Springmesser wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Gegen 22:20 Uhr wurde in der Vitelliusstraße in Wittlich der Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Der 61-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.



Die Polizeiinspektion Wittlich wird auch in den nächsten Wochen, insbesondere an den anstehenden Karnevalstagen, vermehrt Kontrollen durchführen.



