Sonderkontrolle Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen

Am 05.09.2025 fand unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Trier fand im Stadtgebiet eine Sonderkontrolle in Bezug auf Poser/ illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen statt.

Beteiligt waren Beamte unterschiedlicher Polizeidienststellen sowie der zentralen Bußgeldstelle Rheinland- Pfalz. Im Rahmen der Kontrollen wurden acht Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und Betrug sowie 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon kam es in 15 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge.



