Beteiligt waren Beamte unterschiedlicher Polizeidienststellen sowie der zentralen Bußgeldstelle Rheinland- Pfalz. Im Rahmen der Kontrollen wurden acht Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und Betrug sowie 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon kam es in 15 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
PHK Martin Schneider
Telefon: 0651-983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sonderkontrolle Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen
Beteiligt waren Beamte unterschiedlicher Polizeidienststellen sowie der zentralen Bußgeldstelle Rheinland- Pfalz. Im Rahmen der Kontrollen wurden acht Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und Betrug sowie 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon kam es in 15 Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge.