Sommerferien, Action und echte Polizeiluft schnuppern: Code 110 - Deine Polizei hautnah!



Dann sei dabei, wenn die Polizei Rheinland-Pfalz Mittwoch, den 29. Juli 2026, von 10 bis 17 Uhr ihre Türen öffnet!

In den Sommerferien erwartet dich ein spannender Tag voller Action, Einblicke und Mitmachstationen rund um den Polizeiberuf. Egal ob Streifenwagen, Kriminalpolizei, Diensthunde oder Wasserwerfer - bei "Code 110" kannst du Polizei hautnah erleben und selbst aktiv werden.



Highlights:



-Kriminalpolizei & Escape Room



-Diensthundestaffel live



-Polizei-Sporttest und PC-Test zum Ausprobieren



-Einsatztraining & Laserschießen



-Wasserwerfer & Vorführungen



-Bereitschaftspolizei & Wasserschutzpolizei



-Infos zu Ausbildung, Studium & Bewerbung



Natürlich sind auch Eltern herzlich willkommen!

Vor Ort stehen unsere Kolleginnen und Kollegen bereit, um alle Fragen rund um Ausbildung, Studium, Bewerbung und Karriere bei der Polizei zu beantworten.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Jetzt anmelden und Teil von "Code 110" werden!



Anmeldung auf unserer Internetseite: https://s.rlp.de/JiN5yDC



Wo?

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Zur Polizeischule

54516 Wittlich-Wengerohr



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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