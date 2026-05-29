Hoppstädten-Weiersbach
Sofortmeldung: Vollbrand eines Hauses in der Ortslage Hoppstädten-Weiersbach
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Aktuell (21:05 Uhr) steht das Dachgeschoss eines Hauses in der Ortsmitte in Hoppstädten-Weiersbach, Bereich Schulstraße, in Vollbrand.

Dichter Rauch tritt aus.
Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr, das DRK und die Polizei sind vor Ort. Es wird nachberichtet. Bis dahin wird gebeten, von aktuellen Nachfragen bei der Polizei abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
PHK Georgi
06782-9910


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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