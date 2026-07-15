Sofortmeldung: Polizeieinsatz in der Robert-Schuman-Allee

Eine Person wurde bei einem Gewaltdelikt schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber nach kurzer, koordinierter Fahndung durch Polizeikräfte in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Der Bereich um die Robert-Schuman-Allee ist bis auf weiteres weiträumig gesperrt. Es besteht aktuell keine Gefahr für Dritte, dennoch ist es wichtig den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.



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