Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Es wurde bislang keine Person verletzt. Die Löscharbeiten dauern noch an.
Der Bereich Hauptstraße sowie die umliegenden Straßen sollen nicht betreten werden. Die Feuerwehr rät den Anwohnern im unmittelbaren Bereich die Türen und Fenster geschlossen zu halten.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon: 06502-9157-0
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sofortmeldung - Garagenbrand in Klüsserath
Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Es wurde bislang keine Person verletzt. Die Löscharbeiten dauern noch an.