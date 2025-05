Sind Sie oder Ihr Unternehmen sicher vor einem Cyberangriff? - Kripo Trier lädt zu weiterer Informationsveranstaltungen ein

Die Bandbreite der Delikte bewegt sich hier zwischen Cyberangriffen auf Netzwerke bis hin zu Betrugsdelikten im Internet. Ziel dieser Taten sind Unternehmen der Kritischem Infrastruktur, Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen sowie private Haushalte und Nutzer.



Die Experten des Fachkommissariates bei der Kriminaldirektion Trier laden am 21. Mai 2025, 15:30 Uhr, in die Kürenzer Straße 3 zum nächsten Stammtisch IT-Sicherheit ein.



Im Fokus steht dieses Mal das Thema Cyber-Versicherung, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. An welche Voraussetzungen sind solche Versicherungen und Bedingungen gebunden und welche Leistungen bieten sie.

Welche technischen Voraussetzungen müssen durch die Unternehmen erfüllt werden, welche sonstigen Vorkehrungen, etwa in Form von Schulungen der Mitarbeiter müssen getroffen werden? Welche vorbeugenden Planungen sollten generell für einen möglichen Cyber-Angriff getroffen werden.



Bei der diesmaligen Veranstaltung wird ein Experte aus der Wirtschaft die Kräfte der Fachkommissariate unterstützen und über seine eigenen Erfahrungen zum Thema sprechen.

Lernen Sie die polizeilichen Ansprechpartner kennen und knüpfen Sie Kontakte.



Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist eine vorherige, verbindliche Anmeldung über die Website der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/FD9qi erforderlich.



