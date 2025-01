Sind Sie oder Ihr Unternehmen sicher vor einem Cyberangriff? - Kripo Trier lädt zu weiterer Informationsveranstaltungen ein

Die Bandbreite der Delikte bewegt sich hier zwischen Cyberangriffen auf Netzwerke bis hin zu Betrugsdelikten im Internet.

Ziel dieser Taten sind Unternehmen der Kritischem Infrastruktur, Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen sowie private Haushalte und Nutzer.



Die Experten des Fachkommissariates bei der Kriminaldirektion Trier laden am 5 Februar 2025, 15:30 Uhr, in die Kürenzer Straße 3 zum Stammtisch IT-Sicherheit ein.



Zusammen mit weiteren Fachkommissariaten werden u.a. Themen wie



- Aktuelle Phänomene



- Informationen zur Rechtslage und Meldeverpflichtungen



- Was ist zu tun - vor, während und nach - einem Cyberangriff?



dargestellt und gemeinsam diskutiert.



Die Ermittler nutzen einen Ransomware-Angriff auf ein Unternehmen als Beispiel um die Erfahrungen der im Vorfeld getroffenen Vorkehrungen, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und betroffenem Unternehmen und die Nachbereitung des Angriffs zu skizzieren.



Erfahren Sie in einem Impulsvortrag, mit welchen Mitteln Sie sich bestmöglich gegen Cyberangriffe und weitere Delikte schützen können. Lernen Sie die polizeilichen Ansprechpartner kennen und knüpfen Sie Kontakte.



Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung über die Website der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/FD9qi erforderlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell