Sicherstellung zur Eigentumssicherung

Am 01.05.2026 gegen 22:06 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einem im Bereich des Rosengartens in Salmtal stehenden Fahrrads ohne jedwede Sicherung.





Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und zur Polizeiinspektion Wittlich verbracht.



Der Eigentümer darf gebeten werden, sich unter Vorlage vorhandener Eigentumsnachweise auf der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell