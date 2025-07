Sicherheitspartnerschaft der Polizeiinspektion Birkenfeld in der Verbandsgemeinde und Kreisstadt Birkenfeld.

Die Gewährleistung und Stärkung dieses Sicherheitsgefühls ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, welches nicht allein von der Polizei erfüllt werden kann. Eine effektive Berücksichtigung ist dann gegeben, wenn die Öffentlichkeit als aktive Mitgestalter in die örtliche Sicherheitspolitik mit einbezogen wird. Ein koordiniertes Zusammenwirken der staatlichen und kommunalen Institutionen in Form von Sicherheitspartnerschaften können einen wesentlichen Beitrag in den Bereichen der Kriminalitäts- und Verkehrsprävention bieten.



Dies haben der Landrat des Nationalparklandkreis Birkenfeld, Miroslaw Kowalski, die Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Matthias König, sowie der Kreisstadt Birkenfeld, Hans-Peter Lampel und Erster Polizeihauptkommissar Steffen Gutendorf (Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Birkenfeld) am 24.07.2025 im Schloss Birkenfeld zum Anlass genommen, eine gemeinsame Sicherheitspartnerschaft zur Stärkung der objektiven Sicherheit und des Sicherheitsgefühls in der Verbandsgemeinde und der Kreisstadt Birkenfeld zu vereinbaren.



Die bereits intensive und vertrauensvolle gute Zusammenarbeit der letzten Jahre im Netzwerkverbund solle durch diese Absichtserklärung weiter ausgebaut und mit Unterschriften auch offiziell manifestiert werden. Zudem soll die interessierte Öffentlichkeit über Entwicklungen, Fragen und Problembereiche der öffentlichen Sicherheit Kenntnis erlangen. Die Kooperation dient der weiteren Vernetzung, der auf polizeilicher und kommunalen Ebene verantwortlichen Personen in den Bereichen Verkehrs- und Kriminalprävention. Strukturen für dauerhafte und nachhaltige Präventionsaufgaben sollen durch ein kriminalpolitisches Netzwerk auf kommunaler Ebene geschaffen und die kommunalpolitischen Gremien in Fragen der Kriminalitätspolitik beraten werden.



Eine intensivere Kooperation der Polizei mit den Ordnungsämtern, gemeinsame Jugendschutzkontrollen an identifizierten Brennpunkten, Initiierung von Präventionsprojekten, sowie ein regelmäßiger Informationsaustausch mit Netzwerkpartner und kommunalen Gremienvertreter können beispielhaft Maßnahmenbestandteile dieser Sicherheitspartnerschaft sein.



„Schnittstellen in den zuständigen Aufgabenwahrnehmungen könnten durch die Sicherheitspartnerschaft optimiert und Kommunikations- und Organisationsprozesse in der behördenübergreifenden Zusammenarbeit beschleunigt werden.“, so EPHK Steffen Gutendorf zur Initiative dieses Vorhabens. Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, durch verstärkte Kooperation im Rahmen der Vereinbarung hohe Anstrengungen zu unternehmen, die berechtigten Sicherheitsinteressen der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.



Miroslaw Kowalski begrüßt als Landrat des Nationalparklandkreis Birkenfeld den Abschluss der Sicherheitspartnerschaft zwischen der Birkenfelder Polizeiinspektion und den kommunalen Akteuren ausdrücklich. „Ich freue mich, dass sich neben der Kreisstadt und der Verbandsgemeinde Birkenfeld auch der Landkreis Birkenfeld aktiv beteiligen kann. Damit intensivieren wir eine schon jetzt gut gelebte und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei. Sicherheit ist ein Gemeinschaftsprojekt – daher wünsche ich mir, dass dieses Modell künftig auch für die weiteren Polizeidienststellen in Baumholder und Idar-Oberstein, die auch für die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zuständig ist, ausgeweitet wird um somit das Sicherheitsgefühl im gesamten Kreis zu stärken.“



Für die Verbandsgemeinde Birkenfeld erhofft sich der Bürgermeister, Herr Matthias König mit der Unterzeichnung der Sicherheitspartnerschaft gemeinsame abgestimmte Maßnahmen, die direkt vor Ort wirken. „Als Verbandsgemeinde tragen wir die Verantwortung für viele Ortschaften mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Durch die Sicherheitspartnerschaft schaffen wir eine Plattform, um gemeinsam mit der Polizei, der Stadt und weiteren öffentlichen Akteuren abgestimmte Maßnahmen zu entwickeln, die direkt vor Ort wirken, nah an den Menschen und Ihren Anliegen.“



Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel ist über das Zustandekommen der Sicherheitspartnerschaft ebenso sehr erfreut. „Auch, wenn das Miteinander der beteiligten Akteure bereits gelebt wird, ist es gut das Zusammengehörigkeitsgefühl durch die Unterzeichnung auch nach außen hin zu demonstrieren und in die Bevölkerung zu tragen. Insbesondere bei Veranstaltungen ist der Bauhof der Stadt Birkenfeld für die Umsetzung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen gefordert und verantwortlich.“



