Sicherheitskonzept zum Trierer Weihnachtsmarkt - Polizei eröffnet "Pop-up Wache"

Damit dies friedlich und störungsfrei verläuft, hat die Polizei Trier einige Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Sichtbar und jederzeit ansprechbar werden über den gesamten Veranstaltungszeitraum uniformierte Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein und dort für alle kleineren oder größeren polizeilichen Belange bereitstehen.



Neben den uniformierten Einsatzkräften werden auch in diesem dieses Jahr wieder zivile Polizisten in den Einsatz sein. Das Veranstaltungsgelände wird außerdem Videoüberwacht. Rechtliche Hinweise hierzu können an allen Zugängen zum Veranstaltungsgelände auf den Hinweisschildern nachgelesen werden.

In Erwartung vieler Besucherinnen und Besucher aus dem angrenzenden Ausland, werden an drei Samstagen im Advent Polizisten aus Frankreich und Luxemburg gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt patrouillieren.

Die Möglichkeit die Polizei in unmittelbarerer Nähe zum Weihnachtsmarkt an einer festen Örtlichkeit antreffen zu können hat sich in den vergangenen beiden Jahren mit der mobilen Wache auf dem Domfreihof bewährt.

Daher hat die Polizei dieses Konzept für die diesjährige Vorweihnachtszeit weiterentwickelt. Erstmals eröffnet am 20. November eine Pop-up Wache in der Trierer Grabenstraße, Hausnummer 16.

Diese Wache ist während des Weihnachtsmarktes, täglich ab 12 Uhr bis zum jeweiligen Ende der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes geöffnet.

Neben Polizeibeamten werden zeitweise auch Kräfte des Trierer Ordnungsamtes vor Ort für die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes und der Trierer Innenstadt ansprechbar sein.



Die Polizei Trier wünscht allen Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes einen schönen Aufenthalt und eine sichere, unbeschwerte und besinnliche Vorweihnachtszeit.



Terminhinweis:



Zur offiziellen Eröffnung der Pop-Up Wache am 20. November, 12 Uhr, sind Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich eingeladen. Polizeipräsidentin Anja Rakowski, der Leiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeioberrat Matthias Emmerich sowie der Ordnungsdezernent der Stadt Trier, Ralf Britten werden Ihnen die temporäre Dienststelle vor Ort vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.



Rückfragen bitte an:



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Marc Fleischmann

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