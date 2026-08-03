Sicherheitsdienstmitarbeiter mit Messer verletzt





Vor Ort ergaben erste Ermittlungen, dass der 29-jährige Tatverdächtige zunächst auf dem Fest gepöbelt haben soll und anschließend Sicherheitsdienstmitarbeiter, die ihn aufgrund seines Verhaltes der Örtlichkeit verweisen wollten, mit einem Messer bedroht und auch in deren Richtung Stichbewegungen ausgeführt haben soll.

Den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gelang es den Mann zu entwaffnen uns bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Ein ebenfalls 29-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt dabei eine Schnitt-bzw. Stichwunde am Unterarm.



Die genauen Abläufe sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Da Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass der Beschuldigte bei der Tat unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.



Der 29-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag, dem 2. August, auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 29-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.



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