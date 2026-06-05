Sicherheitsberaterinnen für Senioren: Gemeinsames Präventionsprojekt von Stadt Trier und Polizeipräsidium Trier

Damit können sie künftig als erkennbare Ansprechpartnerinnen im Bereich der Seniorenprävention tätig werden.



Das Präventionsprojekt wurde als Kooperation von Stadt Trier und Polizeipräsidium Trier umgesetzt. Ziel ist es, ältere Menschen noch besser vor aktuellen Kriminalitätsphänomenen zu schützen und Prävention dort zu stärken, wo sie besonders wirksam ist: im direkten Umfeld, im Gespräch und über persönliche Kontakte. Mehr Infos zu den neuen Sicherheitsberaterinnen gibt es auch in der Pressemeldung der Stadt Trier: https://s.rlp.de/71b2OmV



"Auch wenn ältere Menschen statistisch nicht grundsätzlich häufiger Opfer von Straftaten werden, geraten sie bei bestimmten Delikten gezielt in den Fokus von Täterinnen und Tätern. Dazu zählen etwa Betrugsmaschen am Telefon, falsche Polizeibeamte, Schockanrufe, Trickdiebstähle oder Betrugsversuche an der Haustür. Gerade hier ist Aufklärung ein entscheidender Baustein, um Straftaten frühzeitig zu verhindern", erklärt Marc Powierski von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier.



Die Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen und Senioren kennen die Fragen, Sorgen und Alltagsprobleme älterer Menschen aus ihrem eigenen Umfeld. Sie sollen künftig als vertrauensvolle Kontaktpersonen wirken, sensibilisieren und wichtige Hinweise weitergeben. Dabei ersetzen sie weder Polizei noch Notruf, sondern ergänzen die Präventionsarbeit als wichtige Netzwerkpartner vor Ort. Geplant ist unter anderem, dass die neuen Sicherheitsberaterinnen gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Trier Informationsveranstaltungen und Vorträge für Seniorinnen und Senioren unterstützen. So sollen aktuelle Betrugsmaschen verständlich erklärt, Verhaltenstipps vermittelt und Hemmschwellen im Kontakt mit Polizei und Präventionsnetzwerken abgebaut werden.



Das Polizeipräsidium Trier sieht in dem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Sicherheit älterer Menschen in der Stadt. Die neu ausgebildeten SfS tragen dazu bei, Wissen weiterzugeben, Aufmerksamkeit zu schaffen und Seniorinnen und Senioren im Alltag zu stärken.



Extra:



Das Projekt der Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren besteht in Rheinland-Pfalz seit 1997 und setzt auf ehrenamtlich engagierte, durch die Polizei ausgebildete Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner, die ältere Menschen praxisnah darüber informieren, wie sie Kriminalität und Alltagsgefahren erkennen und sich davor schützen können.

Weitere Infos finden Sie unter: https://s.rlp.de/YR1QT1h



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

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