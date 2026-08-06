Sicher zur Schule: Polizei Bitburg führt verstärkte Schulwegkontrollen durch

Gerade für die jüngsten Verkehrsteilnehmer birgt der Straßenverkehr besondere Gefahren. Die Polizeiinspektion Bitburg nimmt den Schulstart daher zum Anlass, in den ersten beiden Schulwochen verstärkt Schulwegkontrollen durchzuführen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem täglichen Weg zur Schule. Die Polizei wird daher unter anderem die Geschwindigkeit im Umfeld von Schulen und auf dem Schulweg überwachen. Darüber hinaus stehen die Sicherung von Kindern im Fahrzeug sowie das Verhalten der Autofahrer gegenüber Fußgängern und Radfahrern im Fokus.

Kinder können Gefahrensituationen im Straßenverkehr aufgrund ihrer fehlenden Erfahrung noch nicht immer richtig einschätzen. Deshalb gilt insbesondere zum Schulstart: Fuß vom Gas, aufmerksam sein und jederzeit mit unerwartetem Verhalten von Kindern rechnen.

Die Kontrollen erfolgen an verschiedenen Schulen und Schulwegen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ordnungsämtern. Neben der Verkehrsüberwachung geht es der Polizei auch darum, Eltern und Kinder für einen sicheren Schulweg zu sensibilisieren und entsprechende Verhaltenshinweise zu geben.

Daher gibt es einige Tipps für einen sicheren Schulweg:



1. Schulweg gemeinsam üben:



Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern bereits vor dem ersten Schultag gemeinsam abgehen und mögliche Gefahrenstellen besprechen. Dabei sollte nicht unbedingt der kürzeste, sondern der sicherste Weg gewählt werden. Hierbei gilt es das richtige Verhalten an Straßen, Ampeln und Überwegen regelmäßig zu üben.



2. Weniger Elterntaxis



Soweit möglich sollten sogenannte Elterntaxis vermieden werden, um gefährliche Ballungen an Schulen und Gefahrensituationen beim Ein- und Aussteigen zu vermeiden. Sollte das nicht möglich sein, wird empfohlen, das Kind nicht unmittelbar vor der Schule abzusetzen, sondern an einer ruhigen Stelle in der Nähe. Hierfür eignen sich beispielsweise Parkplätze oder Wohngebiete.



3. Aufmerksame Autofahrer



Auch alle übrigen Autofahrer sind gefragt: Geschwindigkeit reduzieren, besonders aufmerksam fahren und vor Schulen und Bushaltestellen mit querenden Kindern rechnen.



Die Polizeiinspektion Bitburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme und besondere Aufmerksamkeit währen der ersten Schulwochen. Ziel der Maßnahmen ist es, gemeinsam dafür zu sorgen, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.



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