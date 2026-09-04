Sie fahren noch regelmäßig mit dem Auto und möchten auch in Zukunft sicher, selbstständig und mobil unterwegs sein?
Dann laden wir Sie herzlich ein zu unserem
Senioren-Aktionstag " Sicher unterwegs"
am Samstag, 26.09.2026
von 09:00 -15:00 Uhr
Bahnhofstraße 6
in 54568 Gerolstein,
Räumlichkeiten der Fahrschule Wadle
Im Mittelpunkt stehen Sie als aktive Autofahrerinnen und Autofahrer.
Wir möchten gemeinsam zeigen, wie Sie Ihre Fahrkompetenz erhalten, typische Risiken erkennen und weiterhin sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.
Es erwarten Sie interessante Vorträge sowie praktische Fahrübungen gemeinsam mit einem Fahrlehrer. Ebenso können Sie an diesem Tag Ihre Fragen stellen, beraten werden und sich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Wichtig: Wenn Sie den praktischen Part mit einem Fahrlehrer erleben möchten, kommen Sie unbedingt mit Ihrem eigenen PkW.
Eine Anmeldung erbitten wir bis spätestens Dienstag, 22.09.2026, per Mail an
pidaun.jvs@polizei.rlp
oder gerne telefonisch unter
06592-9626-42, Frau Natascha Raab-Sauer -Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Daun
Wir freuen uns auf einen informativen und abwechslungsreichen Tag mit Ihnen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Frau Natascha Raab-Sauer
Telefon: 06592- 9626 42
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Sicher unterwegs -Senioren als aktive PkW-Fahrerrinnen und Fahrer Aktionstag der Verkehrswacht Vulkaneifel e.V. in Zusammenarbeit mit der Polizei Daun
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