Sicher unterwegs bei Dunkelheit, Nässe und Glätte

Mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen lassen sich viele Unfälle vermeiden.

Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und Regen, Nebel oder erste Frostnächte den Alltag bestimmen, steigen die Anforderungen an alle, die mit dem Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter unterwegs sind. Nasse Straßen, Laub, Dunkelheit und mögliche Glätte können schnell zu gefährlichen Situationen führen. Eine vorausschauende Fahrweise und ein technisch einwandfreies Fahrzeug sind deshalb gerade im Herbst und Winter besonders wichtig.



Gute Sichtbarkeit kann Leben retten



Sehen und gesehen werden ist in der dunklen Jahreszeit entscheidend. Eine funktionierende Beleuchtung vorne und hinten sowie saubere, gut sichtbare Reflektoren gehören zur Grundausstattung. Auch helle Kleidung und reflektierende Elemente an Jacke, Hose, Schuhen, Rucksack oder Helm helfen dabei, von anderen Verkehrsteilnehmenden frühzeitig erkannt zu werden.

Besonders bei Regen, Nebel und Dämmerung sollten Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrer nicht darauf vertrauen, dass Autofahrer sie rechtzeitig wahrnehmen. Es empfiehlt sich, Blickkontakt zu suchen, ausreichend Abstand zu halten und im Zweifel auf den eigenen Vorrang zu verzichten, um gefährliche Situationen zu vermeiden.



Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpassen

Nasses Laub, Fahrbahnmarkierungen, Kopfsteinpflaster, Kanaldeckel und Straßenbahnschienen können bei Nässe rutschig werden. Bei Frost und Glätte steigt die Sturzgefahr zusätzlich. Wer zu schnell unterwegs ist oder abrupt bremst, verliert leichter die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Deshalb gilt: Geschwindigkeit reduzieren, vorausschauend fahren und ausreichend Sicherheitsabstand einhalten. Bremsmanöver sollten möglichst frühzeitig und kontrolliert erfolgen. In Kurven ist besondere Vorsicht geboten. Auf erkennbar glatten oder vereisten Streckenabschnitten sollte nach Möglichkeit abgestiegen und das Fahrzeug geschoben werden.



Fahrrad, E-Bike und E-Scooter vor jeder Fahrt überprüfen

Ein kurzer Technikcheck kann entscheidend sein. Vor allem in der kalten Jahreszeit sollten Bremsen, Reifen, Beleuchtung und Reflektoren regelmäßig kontrolliert werden. Reifen müssen ausreichend Profil und den passenden Luftdruck haben. Verschmutzte Leuchten und Reflektoren sollten gereinigt werden.

Bei E-Bikes und E-Scootern verdient auch der Akku besondere Aufmerksamkeit. Kälte kann die Reichweite verringern. Akkus sollten entsprechend den Herstellerangaben geladen, gelagert und vor extremen Temperaturen geschützt werden. Beschädigte Akkus dürfen nicht weiterverwendet werden. Vor längeren Fahrten empfiehlt es sich, den Ladezustand zu prüfen und genügend Reichweitenreserve einzuplanen.



Helm tragen und Ablenkungen vermeiden



Ein geeigneter, richtig sitzender Fahrradhelm kann das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei einem Sturz reduzieren. Auch E-Bike- und E-Scooter-Fahrer sollten deshalb nicht auf einen Helm verzichten.

Zusätzlich sollten alle Verkehrsteilnehmende auf Kopfhörer mit hoher Lautstärke und die Nutzung des Smartphones während der Fahrt verzichten. Wer seine Umgebung aufmerksam wahrnimmt, kann früher auf Hindernisse, abbiegende Fahrzeuge oder plötzlich auftauchende Fußgänger reagieren.

Warme Kleidung ist ebenfalls wichtig. Sie sollte ausreichend Bewegungsfreiheit bieten und darf weder die Sicht noch die Bedienung von Bremsen und Lenkung beeinträchtigen. Handschuhe helfen, die Hände warm und die Bremsgriffe sicher im Griff zu halten. Bei starkem Regen oder beschlagenen Brillengläsern ist besondere Vorsicht geboten.



Besondere Vorsicht bei E-Bikes und E-Scootern

E-Bikes unterstützen das Treten und ermöglichen dadurch höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten als viele herkömmliche Fahrräder. Gerade bei Nässe und Glätte sollten Fahrende die Motorunterstützung und ihr Tempo an die Bedingungen anpassen.

E-Scooter haben vergleichsweise kleine Räder. Unebenheiten, Schlaglöcher, Bordsteinkanten und rutschige Oberflächen können daher besonders schnell zum Kontrollverlust führen. Unebenheiten sollten möglichst langsam und kontrolliert passiert werden. Fahrten über glatte oder vereiste Flächen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Für E-Scooter gelten zudem besondere Verkehrsregeln: Sie müssen grundsätzlich Radverkehrsflächen nutzen, sofern diese vorhanden und benutzbar sind. Gehwege sind für E-Scooter grundsätzlich tabu, sofern keine entsprechende Freigabe besteht. Die jeweils geltenden Verkehrsregeln sind zu beachten.



Wer bei Glätte unsicher ist, lässt das Fahrzeug stehen

Nicht jede Fahrt ist bei winterlichen Bedingungen sinnvoll. Bei Eisregen, starkem Schneefall oder flächendeckender Glätte kann es sicherer sein, auf öffentliche Verkehrsmittel oder andere Verkehrsmittel auszuweichen. Wer sich unsicher fühlt, sollte die Fahrt verschieben.

Auch die eigene Tagesform spielt eine Rolle: Müdigkeit, Zeitdruck und Ablenkung erhöhen das Unfallrisiko. Ein paar Minuten mehr für den Weg sind besser als ein unnötiges Risiko.



Sicher durch die kalte Jahreszeit



Mit einer guten Vorbereitung, geeigneter Kleidung, funktionierender Beleuchtung und einer defensiven Fahrweise können Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrer viel zu ihrer eigenen Sicherheit beitragen. Entscheidend ist, die Geschwindigkeit und das Verhalten stets an Sicht-, Wetter- und Fahrbahnzustand anzupassen.

Die wichtigste Regel lautet: Lieber vorsichtig und etwas langsamer ans Ziel kommen, als durch Unachtsamkeit oder überhöhte Geschwindigkeit einen Sturz zu riskieren. Wer die besonderen Gefahren der dunklen Jahreszeit kennt und entsprechend handelt, leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.



Polizei bietet Beratung an



Die Polizei Idar-Oberstein bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich rund um das Thema Verkehrssicherheit beraten zu lassen. Gemeinsam für mehr Sicherheit. Für Idar-Oberstein und Umgebung. #wirfüreuch



Weitere Informationen rund um die Sicherheit bei Zweirädern erhalten Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/diepolizei/praevention/verkehrspraevention/zweiradsicherheit



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