Sicher radeln - Helm tragen: Der beste Schutz beginnt, bevor die Fahrt startet

Gerade bei höheren Geschwindigkeiten, wie sie insbesondere mit Pedelecs und E-Bikes erreicht werden, können bereits scheinbar harmlose Stürze oder Kollisionen schwerwiegende Folgen haben. Ein Fahrradhelm kann in solchen Situationen entscheidend sein. Er schützt zwar nicht vor einem Unfall, kann aber die Wucht des Aufpralls deutlich abmildern.



Neben dem Helm tragen auch eine vorausschauende Fahrweise, gegenseitige Rücksichtnahme und ein verkehrssicheres Rad zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln, passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Gegebenheiten an und rechnen Sie jederzeit mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer. Besonders an Einmündungen, Kreuzungen und beim Abbiegen ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt.



Im Jahr 2025 wurden im Polizeipräsidium 456 Unfälle erfasst, bei denen Fahrrad-/E-Bike-/Pedelec-Fahrende beteiligt waren.



Deshalb appelliert die Polizei an alle Radfahrenden - unabhängig vom Alter oder der Länge der Strecke: Tragen Sie einen Fahrradhelm. Ein Helm ist kein Garant dafür, unverletzt zu bleiben, aber er kann entscheidend dazu beitragen, schwere Verletzungen zu vermeiden und im Ernstfall Leben zu retten.



> Veranstaltungsinfo:



Passend zum Thema führt die Polizei Wittlich am 5. Juli 2026 einen Verkehrssicherheitstag zum Thema "Fit auf dem E-Bike - auch mit 65+ sicher unterwegs" durch. Hierzu werden speziell Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren eingeladen. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden im WILaVie (Brautweg 1 54516 Wittlich) die Polizei und die Verkehrswacht Vulkaneifel e.V. Vorträge über die Wichtigkeit des Fahrradhelms, die Bedeutung von Sichtbarkeit im Straßenverkehr und Verkehrsregeln halten. Zudem wird vor dem Eventum ein Fahrparcours angeboten, bei dem Sie direktes Feedback eines Experten vor Ort erhalten. Freuen Sie sich auf wichtige Tipps rund um ein verkehrssicheres Zweirad sowie einen netten Austausch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Die Polizei wünscht allen Radfahrerinnen und Radfahrern eine schöne Fahrradsaison - und erinnert daran: Der beste Schutz beginnt, bevor die Fahrt startet - mit einem verkehrssicheren Fahrrad und dem Griff zum Fahrradhelm.



Rückfragen bitte an:



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