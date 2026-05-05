Sexuelle Belästigung am Stadtweiher Baumholder



Nach bisherigen Erkenntnissen ging die Geschädigte an drei bislang unbekannten Männern, die auf einer Parkbank saßen und Alkohol konsumierten, vorbei als sie verbal belästigt wurde. Einer der Männer äußerte hierbei eine sexuell anzügliche Bemerkung gegenüber der Frau, wodurch diese sich erheblich belästigt fühlte.

Als die verständigte Polizeistreife kurze Zeit später an der Örtlichkeit eintraf, hatten sich die drei unbekannten Männer bereits in unbekannte Richtung entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen konnten lediglich grob beschrieben werden:

- ein Mann: groß und kräftig

- ein Mann: sehr dünn/schmächtig

- ein Mann: trug eine Cap

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



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Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783 9910

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