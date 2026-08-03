Sexualdelikte im Bereich Ohlingpark: Täterfestnahme erfolgt





Am Donnerstag, 23. Juli, wurde eine 61-Jährige Frau von einem jungen Mann sexuell belästigt. Wenige Tage später, am Dienstag, den 28. Juli, wurde eine 60-jährige Frau von mutmaßlich demselben jungen Mann ebenfalls sexuell belästigt. Zuletzt, am Donnerstag, den 30. Juli, soll es erneut auf dem Fußweg zwischen Ohlingpark und Aldi-Logistik-Zentrum zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer 18-Jährigen gekommen sein.

Aufgrund der Tatörtlichkeiten, der Vorgehensweise sowie der Täterbeschreibung musste von einem Zusammenhang der drei Taten ausgegangen werden.



Unverzügliche und intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich erhärteten den Tatverdacht gegen einen Jugendlichen. Am Freitagnachmittag, den 31. Juli, wurde der Tatverdächtige von der Kriminalpolizei im Bereich des Ohlingparks festgenommen.

Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung wurde die getragene Tatkleidung sichergestellt.

Am Folgetag, Samstag, den 1. August, wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, sodass der Jugendliche in eine Jugendstrafanstalt überstellt wurde.



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