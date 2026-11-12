Serie von Schockanrufen

Die bislang unbekannten Anrufer gaben sich am Telefon unter anderem als Ärzte der Notfallambulanz aus und behaupteten, dass die Kinder der Angerufenen sich in einer gesundheitlichen Notlage befinden und man nun Geld für ein teures Medikament benötigt.



Mit dieser erfundenen Geschichte versuchen die Täter häufig das Vertrauen und die Verunsicherung der Angerufenen auszunutzen, um an persönliche Informationen oder Wertgegenstände zu gelangen. Bisher ist es nach Kenntnis der hiesigen Dienststelle noch nicht zu einem Schaden gekommen.



Die Polizei nimmt diese Vorfälle zum Anlass, noch einmal eindringlich vor der Betrugsmasche zu warnen. Seien sie misstrauisch, wenn Personen am Telefon von angeblichen Einbrüchen oder Gefahrenlagen berichten. Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch und wählen die 110, um den Sachverhalt mit der Polizei zu klären. Nutzen sie hierfür nicht die Rückruftaste.



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Polizeiwache Traben-Trarbach

Ansprechperson: Mario Schütz, PHK

Telefon: 06541-6270

pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de





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