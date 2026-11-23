Wie bereits in den vergangenen Tagen, schlugen sie die Seitenscheiben der abgestellten Autos ein und entwendeten im Fahrzeug aufgefundene Wertgegenstände.



Im vorliegenden Tatzeitraum wurden vier Fahrzeuge angegangen, welche in den Straßen "Memelstraße", "Heiligkreuer Straße", "Pommernstraße" und "Breslauer Straße" abgestellt waren.

Die genauen Schadenshöhen konnten bisher nicht abschließend beziffert werden.



Die Ermittlungen zum vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



Die Polizei rät Ihnen an dieser Stelle nochmals eindringlich:



- Lassen Sie keine Wertsachen oder Münzgeld sichtbar im Fahrzeug

liegen.

- Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und

andere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose

Dinge bieten den Dieben einen Anreiz.

- Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und

Kofferraum wirklich verriegelt sind.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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