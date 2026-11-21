In den letzten Tagen sind der Polizei Bitburg mehrere Diebstähle im Bereich der Bitburger Saarstraße gemeldet worden.

Die bislang unbekannten Täter nutzten die Unachtsamkeit ihrer Opfer aus und entwendeten aus unverschlossenen Fahrzeugen und unbeobachteten Einkaufswägen vorwiegend Rucksäcke und Taschen.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Fahrzeuge auch bei lediglich kurzen Abwesenheiten nicht unverschlossen zurückzulassen und keine Wertsachen oder Rucksäcke in Einkaufswägen zu belassen, wenn diese nicht unter Aufsicht stehen.



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