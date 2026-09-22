Selbstscanner-Kassen: Kein Freifahrtschein für Diebstahl

Selbstbedienungs- bzw. Selbstscankassen (SB-Kassen) werden zunehmend mehr in Geschäften eingesetzt. Dabei stellen Märkte und die Polizei vermehrt fest, dass diese Möglichkeit von einzelnen Personen dazu genutzt wird, Waren nicht oder nicht vollständig zu bezahlen.



An SB-Kassen basiert der Bezahlvorgang in erheblichem Maße auf gegenseitigem Vertrauen. Kundinnen und Kunden scannen ihre Waren grundsätzlich selbstständig und schließen den Einkauf eigenverantwortlich ab. Dieses Vertrauen ist jedoch kein rechtsfreier Raum: Das bewusste Nichtscannen oder Nichtbezahlen von Waren stellt einen Diebstahl dar, der strafrechtlich verfolgt wird. Zudem müssen ertappte Täterinnen und Täter mit einem längeren, mitunter dauerhaften Hausverbot und einer zivilrechtlichen Forderung in Form einer Vertragsstrafe durch die geschädigten Unternehmen rechnen.

Einzelne Firmen haben schon auf die vermehrten Diebstähle reagiert und ihre eigenen Überwachungsmaßnahmen intensiviert.



Wer also glaubt, ein Diebstahl bleibe an einer Selbstscanner-Kasse unbemerkt oder lasse sich später nicht nachvollziehen, liegt falsch. Auch hier kann die Polizei vorhandene Videoüberwachungen sowie digitale Spuren und Informationen zusammenführen. Die Polizei verfügt über verschiedene Möglichkeiten, einen Tatablauf nachzuvollziehen und Tatverdächtige zu identifizieren.



Unser Appell ist deshalb klar: Eine Selbstscanner-Kasse ist kein rechtsfreier oder unbeobachteter Raum. Wer eine Straftat begeht, muss damit rechnen, dass die Tat auch im Nachhinein aufgeklärt und der Verantwortliche ermittelt werden kann.



Rückfragen bitte an:



-Michael Weile-

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0

Fax: 06531-9527-50

eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell