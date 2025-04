Sechs Einbrüche im Stadtgebiet

Die Täter durchsuchten die betroffene Wohnung und entwendeten Bargeld.



Zwischen Samstag, 26. April, 22:20 Uhr, und Sonntag, 27. April, 5:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus dem Hausflur eines Mehrparteienhauses im Steingröverweg einen am Treppengeländer gesicherten E-Roller. Es ist bislang unklar, wie die Täter sich Zutritt zum Haus verschafften.



Am Samstag, 26. April, zwischen 13:15 und 15 Uhr, warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines Reihenendhauses in der Niederstraße ein. Aus dem einzigen bewohnten Zimmer des Hauses entwendeten der oder die Täter Schmuck. Die Scheibe des Nachbarhauses wurde ebenfalls eingeworfen.



Zwischen Sonntag, 27. April, 21:45 Uhr, und Montag, 28. April, 7:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu Büroräumlichkeiten des SV Eintracht Trier 05 am Moselstadion. Der oder die Täter entwendeten Elektrogeräte und flüchteten unerkannt.



Am Dienstag, 29. April, zwischen 9:45 Uhr und 16 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in der Zurmaiener Straße (Nähe Exhaus) auf. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld.



Am Dienstag, 29. April, gegen 22 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Eingangstür zum Kiosk "Presse Grünhäuser" in der Schönbornstraße auf. Der Täter entwendeten Tabakwaren und flüchtete unerkannt.



Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell