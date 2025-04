Schwerpunktkontrolle "Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr" der Polizeiinspektion Bitburg - Vielzahl von berauschenden Verkehrsteilnehmern gestoppt

Dienstgebiet der PI Bitburg (ots) - Die Polizeiinspektion Bitburg hat am gestrigen Abend des 11. April 2025, im Zeitraum von 17 Uhr bis 24 Uhr, mit eigenen Kräften mobile und stationäre Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Unfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr im gesamten Dienstgebiet durchgeführt.

Hierbei wurde insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der einzelnen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überprüft.

An unterschiedlichen und wechselnden Kontrollörtlichkeiten wurden insgesamt etwa 90 Fahrzeugführer überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass neun Fahrerinnen und Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, sieben weitere Verkehrsteilnehmer fuhren unter Alkoholeinfluss. Den Personen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und es erwartet sie ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren. Im Rahmen einer Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer trotz Fahrerlaubnissperre am Straßenverkehr teilnahm. Bei der Überprüfung eines weiteren Fahrers konnte ein offener Haftbefehl vollstreckt werden.

Weiterhin konnte bei zwei ausländischen Fahrzeugführern eingeführtes Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Auch hier erwartet die Betroffenen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Die Polizeiinspektion Bitburg wird auch weiterhin im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit eine starke Präsenz zeigen und auch ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen. Die auf Nachhaltigkeit angelegte Arbeit verfolgt das Ziel, weiterhin konsequent gegen berauschte Fahrer - zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer - vorzugehen.



