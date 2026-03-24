Schwerlastkontrolle im Landkreis Birkenfeld

Die

Kontrolle wurde durch Einsatzkräfte der PI Birkenfeld, gemeinsam mit den speziell geschulten Polizeikräften

des Schwerlastkontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Trier durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der

Schwerlastverkehr. Neben der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, der Fahrtüchtigkeit der Fahrer, wurden auch die komplexen

Bestimmungen der Sozialvorschriften des gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert. Insgesamt wurden mehr als 10 Fahrzeuge einer

ausführlichen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten zahlreiche Beanstandungen festgestellt werden. Diese haben sich

unter anderem auf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Beladung, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz oder die Verkehrssicherheit bezogen. Die Polizei Birkenfeld weist an dieser Stelle darauf hin, dass es auch in Zukunft verstärkt zu

solchen Kontrollen mit zunächst präventivem Charakter kommen wird. Insbesondere bei Fahrzeugen des Schwerlastverkehrs

besteht ein Höchstmaß an Verantwortung bei der Teilnahme am Straßenverkehr.



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