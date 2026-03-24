Birkenfeld
Schwerlastkontrolle im Landkreis Birkenfeld
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Montag, den 23.03.2026 , fand eine großangelegte Kontrollaktion auf dem Parkplatz "OK Hütte" an der B269 statt.

Lesezeit 1 Minute

Die
Kontrolle wurde durch Einsatzkräfte der PI Birkenfeld, gemeinsam mit den speziell geschulten Polizeikräften
des Schwerlastkontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Trier durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der
Schwerlastverkehr. Neben der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, der Fahrtüchtigkeit der Fahrer, wurden auch die komplexen
Bestimmungen der Sozialvorschriften des gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert. Insgesamt wurden mehr als 10 Fahrzeuge einer
ausführlichen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten zahlreiche Beanstandungen festgestellt werden. Diese haben sich
unter anderem auf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Beladung, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz oder die Verkehrssicherheit bezogen. Die Polizei Birkenfeld weist an dieser Stelle darauf hin, dass es auch in Zukunft verstärkt zu
solchen Kontrollen mit zunächst präventivem Charakter kommen wird. Insbesondere bei Fahrzeugen des Schwerlastverkehrs
besteht ein Höchstmaß an Verantwortung bei der Teilnahme am Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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