Schwerer Verkehrsunfall

Auf der L47 kam es im Einmündungsbereich im Begegnungsverkehr zur Kollision dreier Fahrzeuge. Hierbei wurden alle vier beteiligten Personen verletzt, eine davon, ein Kind, schwer.

Die Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Es dürfte ein Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich entstanden sein. Derzeit ist die L47 noch vollgesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.



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