Bernkastel-Kues
Schwerer Verkehrsunfall

Symbolbild

dpa

Am 06.11.2026 wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 17:50 Uhr von einem schweren Verkehrsunfall zwischen Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig in Kenntnis gesetzt.

Auf der L47 kam es im Einmündungsbereich im Begegnungsverkehr zur Kollision dreier Fahrzeuge. Hierbei wurden alle vier beteiligten Personen verletzt, eine davon, ein Kind, schwer.
Die Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.
Es dürfte ein Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich entstanden sein. Derzeit ist die L47 noch vollgesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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