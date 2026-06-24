Schwerer Verkehrsunfall

Derzeit sind die L143 und L146 zwischen Pluwig und Hinzenburg und Schöndorf aufgrund eines Verkehrsunfalles voll gesperrt.





Umleitungen werden derzeit durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten ein LKW und ein Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache.

Die Unfallaufnahme, bei der auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier im Einsatz ist, dauert an.



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