Pluwigerhammer
Schwerer Verkehrsunfall
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Derzeit sind die L143 und L146 zwischen Pluwig und Hinzenburg und Schöndorf aufgrund eines Verkehrsunfalles voll gesperrt.



Umleitungen werden derzeit durch die Straßenmeisterei eingerichtet.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten ein LKW und ein Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache.
Die Unfallaufnahme, bei der auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier im Einsatz ist, dauert an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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