Schwerer Verkehrsunfall



Ein 47jähriger Motorradfahrer wollte von der L 29 aus Richtung Salm nach rechts auf die B 257 in Fahrtrichtung Bitburg abbiegen. Der niederländische Motorradfahrer missachtete die Vorfahrt eines 67jährigen Pkw-Fahrers, der die B 257 aus Wallenborn in Richtung Bitburg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Das Motorrad wurde in den rechtsseitigen Straßengraben geschleudert und fing dort Feuer.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Derzeit ist nicht mit dem Ableben des Verursachers nicht zu rechnen.

Ein First Responder war vor Eintreffen des Rettungswagens vor Ort und leistete professionelle Erstversorgung. Gemeinsam mit zivilen Personen konnte der Verunfallte bis zum Eintreffen des Notarztes stabilisiert werden.

Motorrad und Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Neben den Beamten der Polizei Daun befanden sich die Freiwillige Feuerwehren Wallenborn und Weidenbach, ein First Responder, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und die Straßenmeisterei Daun im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



PI Daun

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell