Schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 06.05.2025, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 21:50 Uhr über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person zwischen Piesport und Neumagen-Dhron informiert.



Vor Ort konnte die Streife das verunfallte Fahrzeug feststellen, welche vor einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem Betonaufbau der Leitplatze zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. Der verunfallte PKW erlitt einen Totalschaden.

Umliegende Feuerwehren, zwei Rettungswägen und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues waren im Einsatz.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastekl-Kues in Verbindung zu setzen.



