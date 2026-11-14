Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und LKW in Zell/Barl

Am Freitag, den 13.11.26 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 91-jährigen Fußgängerin mit Rollator und einem rangierenden LKW in der Fliehburgstraße in 56856 Zell/Barl.

Die Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt. Der betroffene Abschnitt der Fliehburgstraße musste zur Unfallaufnahme bis ca. 17:30 Uhr gesperrt werden. Am Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, des Rettungsdienstes und der Polizei sowie ein Gutachter beteiligt. Die Polizeiinspektion Zell (Tel.: 06542-98670, E-Mail: pizell@polizei.rlp.de) bittet Zeugen und Zeuginnen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben, sich zu melden. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens sind weitere Informationen der Staatsanwaltschaft Koblenz vorbehalten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell