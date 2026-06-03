Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Unfallhergang dauern an. Die Verkehrsunfallaufnahme läuft derzeit.
Die B419 ist zwischen Palzem und Wincheringen bis auf Weiteres voll gesperrt.
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Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
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Schwerer Verkehrsunfall - Vollsperrung B419
Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Unfallhergang dauern an. Die Verkehrsunfallaufnahme läuft derzeit.