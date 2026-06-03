Palzem
Schwerer Verkehrsunfall - Vollsperrung B419

Symbolbild

dpa

Heute Mittag, gegen 11:30 Uhr, kollidierten auf der B419 bei Palzem ein PKW und ein LKW frontal miteinander.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Unfallhergang dauern an. Die Verkehrsunfallaufnahme läuft derzeit.
Die B419 ist zwischen Palzem und Wincheringen bis auf Weiteres voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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