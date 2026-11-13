Schwerer Verkehrsunfall mit jungem Kradfahrer



Ein Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Auflieger die B 327 zunächst in Richtung Zerf. Er beabsichtigte, an der Einmündung der Abfahrt Hermeskeil nach links in Richtung Hermeskeil abzubiegen. Hierbei übersah er einen siebzehnjährigen Kradfahrer, der die Hunsrückhöhenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer wurde hierbei schwerstverletzt und musste zunächst durch Ersthelfer versorgt werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Am Kraftrad entstand Totalschaden, am Lkw ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zum Unfallhergang angeordnet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Im Einsatz vor Ort waren insgesamt vier Rettungswagenbesatzungen, die Feuerwehr Hermeskeil zum Ausleuchten der Unfallstelle, ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Morbach und zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Hermeskeil.



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