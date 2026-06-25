Schwerer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem schwarzen VW die oben genannte Strecke.

In einer Rechtskurve vor der Anschlussstelle Mehren wollte sie ein anderes Fahrzeug überholen. Während des Überholvorgangs kommt sie offensichtlich nach links von der Fahrbahn ab, touchiert leicht die Mittelschutzplanke und verliert hiernach die Kontrolle über ihren PKW. Im Anschluss quert ihr Fahrzeug zunächst beide Fahr- und den Standstreifen nach rechts und wurde hiernach in den Grünstreifen geschleudert. Dort überschlägt es sich und kommt auf dem Standstreifen, auf dem Dach liegend, zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wird durch den Verkehrsunfall verletzt und musste in ein Krankenhaus in der näheren Umgebung verbracht werden.

Die Autobahn musste für eine Stunde voll gesperrt werden und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Manderscheid abgeleitet.



Im Einsatz waren 2 Rettungswagen, 1 Notarzt, 1 Helikopter, die Feuerwehren der Gemeinden Manderscheid, Walscheid und Laufeld mit 9 Fahrzeugen und 22 Kräften, die PASt Schweich und als Ersthelfer die Bundespolizei, sowie die zentralen Verkehrsdienste Wittlich.



Es ist lobenswert zu erwähnen, dass einige Personen sofort angehalten und erste Hilfe geleistet haben.



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