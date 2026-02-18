Konz
Schwerer Verkehrsunfall in Konz
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Soeben, am 18. Februar, gegen 13 Uhr, ereignete sich in der Schillerstraße in Konz ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Kleintransporters übersah eine Frau, die die Straße an einem Zebrastreifen querte.

Die Schillerstraße bleibt zur Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren