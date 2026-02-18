Schwerer Verkehrsunfall in Konz

Soeben, am 18. Februar, gegen 13 Uhr, ereignete sich in der Schillerstraße in Konz ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Kleintransporters übersah eine Frau, die die Straße an einem Zebrastreifen querte.



Die Schillerstraße bleibt zur Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.



