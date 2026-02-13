Schwerer Verkehrsunfall im Verteilerkreis an den Kaiserthermen





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Pkw die Weimarer Allee in Fahrtrichtung Heiligkreuz. Der Motorroller befuhr den Verteilerkreis aus Richtung Olewig kommend in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.



Der 46-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 44-jährige Fahrer des Motorrollers erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert und befindet sich derzeit in stabilem Zustand. Auch der Pkw-Fahrer wurde vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus gebracht.



Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme mussten Teile des Verteilerkreises gesperrt werden.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang - insbesondere zur Ampelschaltung - geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 983 44150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell