Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Moselstadion Trier

Nach ersten Zeugenaussagen kam der PKW im Kurvenbereich kurz vor dem Moselstadion aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenmauer des Moselstadions, anschließend prallte der PKW in den Zaun des Gästeeingangs. Der PKW, in dem 2 Personen waren, blieb auf der Seite liegen. Da das Fahrzeug derart stark beschädigt wurde und kein Herankommen an die Insassen möglich war, musste die Feuerwehr die Personen mit schwerem Gerät retten. Vor Ort sind momentan mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier, 2 Notarztfahrzeuge und Krankenwagen. Die Zurmaiener Straße ist im Bereich des Moselstadion in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.



