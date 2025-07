Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag, den 18.07.25, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die L 105 von Reil kommend in Richtung Bengel.

Auf der dortigen Gefällstrecke geriet er aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links auf die Gegenfahrspur, wo er zunächst mit einem mit zwei Personen besetzten Transporter kollidierte. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und dort zum Stillstand. Anschließend prallte der Pkw frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 38-jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Transporters zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L 105 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber, DRK, Feuerwehr, Polizei Traben-Trarbach



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Traben-Trarbach



Telefon: 06541-6270

pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell