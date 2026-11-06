Schwerer Verkehrsunfall B51

Ein LKW und ein Transporter sind nach ersten Erkenntnissen frontal miteinander kollidiert. Der LKW kam im Anschluss von der Fahrbahn ab. Zu Verletzungen und der Unfallursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet. Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Die B 51 wird vermutlich noch bis in die Nacht hinein voll gesperrt sein.



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