Bitburg
Schwerer Verkehrsunfall B51
Symbolbild
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dpa

Aktuell kommt es zu einer Vollsperrung der B 51 in Höhe Bitburg, Abfahrt Echternacher Straße.

Ein LKW und ein Transporter sind nach ersten Erkenntnissen frontal miteinander kollidiert. Der LKW kam im Anschluss von der Fahrbahn ab. Zu Verletzungen und der Unfallursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet. Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Die B 51 wird vermutlich noch bis in die Nacht hinein voll gesperrt sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10, 54634 Bitburg
06561 9685 - 0


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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