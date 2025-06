Schwerer Verkehrsunfall auf Wirtschaftsweg

Am 12.06.2025, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der ehemaligen K 119 zwischen Niederprüm und Schloßheck zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwerstverletztem 18-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Prüm.

Dieser befuhr die genannte Strecke mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Niederprüm und kollidierte frontal mit einem ihm entgegenkommenden PKW. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des PKW verletzte sich leicht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfallgutachten angeordnet. Während der Unfallaufnahme war die Strecke bis um 21:15 Uhr vollgesperrt. Im Einsatz waren das DRK, die Luftrettung Luxemburg, die Straßenmeisterei Prüm sowie die Polizei Prüm.



