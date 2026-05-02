Ein 20-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem die Fahrbahn querenden Reh.
Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die L5 vollständig gesperrt werden.
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Schwerer Verkehrsunfall auf der L5 bei Seffern
Ein 20-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem die Fahrbahn querenden Reh.