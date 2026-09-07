Das Verkehrsunfallaufnahme-Team kommt vor Ort, zudem sind Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden mehrere Personen schwer verletzt. Genaueres steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in den frühen Abend andauern. Bitte die Unfallörtlichkeit weiträumig umfahren.
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Schwerer Verkehrsunfall auf der L146
Das Verkehrsunfallaufnahme-Team kommt vor Ort, zudem sind Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden mehrere Personen schwer verletzt. Genaueres steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.