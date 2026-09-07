Polizeipräsidium Trier
Schwerer Verkehrsunfall auf der L146
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Reinsfeld / Holzerath (ots) - Aktuell ist die L146 zwischen Reinsfeld und Holzerath nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos voll gesperrt.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team kommt vor Ort, zudem sind Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden mehrere Personen schwer verletzt. Genaueres steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in den frühen Abend andauern. Bitte die Unfallörtlichkeit weiträumig umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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