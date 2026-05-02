Monzelfeld
Schwerer Verkehrsunfall auf der K94
Symbolbild
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dpa

Am 02.05.2026, gg. 14:55 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und 1 Motorradfahrer gemeldet.

Der Motorradfahrer zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu.
Die Strecke der K94 ist zurzeit voll gesperrt. Die Polizei befindet sich bei der Unfallaufnahme. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.
Von Presseabfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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