Reinsfeld Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld Polizeipräsidium Trier (ots) 16.12.2025, 11:27 Uhr

i Symbolbild. dpa

Vor wenigen Minuten kam es im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld auf der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem der Fahrer nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Aktuell ist wegen der Landung des Rettungshubschraubers die Fahrbahn komplett gesperrt.

Nähere Einzelheiten liegen noch nicht vor.



Im Einsatz sind die Polizeiinspektion Hermeskeil, Autobahnmeisterei Schweich, verschiedene Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.



Es wird nachberichtet.



