Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Welschbillig



Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein PKW die B51 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier, als ein in den fließenden Verkehr einfahrender PKW mit dem kreuzenden Fahrzeug kollidierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind Teil der Ermittlungen.

Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt, einer davon schwer. In einem der betroffenen PKW hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls zudem ein Kind auf, welches ebenfalls verletzt wurde.



Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion angeordnet.



Die Bundesstraße wird aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme bis auf Weiteres vollgesperrt bleiben.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651-983/44150





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell